Родственники рассказали о многодетной матери, которая задушила сына

Москва, 13 октября. Родственники рассказали о многодетной матери Любови М., которая задушила младшего ребенка, сообщил Kp.ru. Жительница Пушкино давно страдала депрессией и несколько раз лежала в психиатрической больнице.

Двоюродная сестра сообщила, что проблемы у 43-летней женщины начались после рождения первого ребенка. Она стала опекать сына, переживала за него, не спала несколько суток — «просто помешалась».

Тогда она попала в психиатрическую клинику с диагнозом послеродовая депрессия. Медикам удалось ей помочь. Спустя несколько лет в семье родилась старшая дочь, а потом младшая. После рождения третьего ребенка Любовь стала вести себя странно.

Потом у женщины появилась одержимость похудением, вспоминает родственница. По ее словам, многодетная мать сперва сама пробовала похудеть, а потом стала ходить на тренинги.

«Мне признавалась, что ненавидит свое тело, говорила, что это все дети виноваты, что из-за родов она стала такой жирной. Я успокаивала, говорила, что она самая красивая. Но это не работало. К тому же муж масла в огонь подливал, попрекал ее полнотой», — сказала сестра обвиняемой.

Когда женщина узнала о четвертой беременности, то хотела сделать аборт, но ее отговорил муж. Об этом рассказал супруг следователям.

На днях стало известно, что многодетная мать из подмосковного Пушкино убила своего четырехлетнего ребенка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Женщина задержана, объяснить причину убийства она не смогла, указал РИАМО.