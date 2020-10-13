Эксперт рассказала, как использовать загранпаспорт на территории России

Москва, 13 октября. Преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова рассказала, в каких случаях россияне могут использовать загранпаспорт в качестве удостоверяющего личность документа. Об этом пишет агентство «Прайм».

Россиянин может предъявить загранпаспорт, если его просит об этом сотрудник полиции. Этот документ можно использовать вместо внутрироссийского паспорта, когда есть необходимость идентифицировать человека по фотографии.

В загранпаспорте есть информация о месте рождения, номере документа, ФИО владельца. Пшеничникова добавила, что загранпаспорт не подходит при открытии банковского счета.

Его нельзя использовать во время оформления документов о переходе имущественных прав и при операциях, в которых задействованы государственные органы.

Эксперт отметила, что загранпаспорт нельзя применять при покупке и продаже недвижимости, постановки ее на учет. При сделках гражданско-правового характера невозможно обойтись без внутрироссийского паспорта. При оформлении пособий и устройстве на работу тоже нужен паспорт гражданина РФ, резюмирована Пшеничникова.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах при оформлении загранпаспортов. Некоторые «конторы» предлагают сервис ускоренного получения документа за сумму, которая в несколько раз превышает стоимость услуги в официальных органах.