Авиабилеты по популярным направлениям подешевели в России

Москва, 13 октября. В России массово подешевели авиабилеты сразу по нескольким популярным направлениям. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследования аналитиков центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Эксперты выявили, что по части направлений средняя стоимость авиабилетов снизилась в два-три раза, а цена полета в некоторые регионы — на 30–40%. Из Москвы снижение чека перелета зафиксировано сразу по 17 направлениям более чем на 30%.

Самые большие скидки предоставляются на билеты в город Орск Оренбургской области, их стоимость упала с 9,6 до 3,2 тысячи рублей. Также подешевели авиаперелеты в Курган — с 5,9 до 2,1 тысячи рублей — и Ижевск (с 7,2 до 3,5 тысячи рублей).

Кроме того, дешевле стали билеты в Нальчик (цена билета упала с девяти до 4,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (с 4,8 до 2,6 тысячи рублей соответственно). Эксперты центра сервиса поездок и путешествий назвали последнее направление самым популярным в октябре из всех подешевевших маршрутов внутри страны.

Авиабилеты подешевели еще на несколько других не менее популярных у туристов регионов для посещения — Ставрополь (с шести до 3,8 тысячи рублей), Краснодар (с 4,5 до трех тысяч рублей) и Екатеринбург (с 6,2 до четырех тысяч рублей).

Из зарубежных направлений осенью для российских туристов открыты Турция, Мальдивы, Арабские Эмираты (только Дубай и Шарджа), остров Занзибар, Танзания, Египет. Для перелета в эти страны необходимо сдать ПЦР-тест в аккредитованной лаборатории. А самые популярные места для отдыха осень в России — Алтайский край, Анапа, Геленджик, Туапсе, Крым и Сочи.