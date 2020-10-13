Нижегородскому стрелку проведут посмертную экспертизу на вменяемость

Нижний Новгород, 13 октября. Нижегородскому стрелку, убившему трех человек, а после покончившему с собой, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время установлено, что 11 октября 18-летний подозреваемый приехал к своей бабушке в деревню Большеорловское. Там он вместе с отцом сходил на охоту. 12 октября между ним и бабушкой вспыхнула ссора. В это время они находились на остановке общественного транспорта. Молодой человек сначала выстрелил в пенсионерку, а потом открыл огонь по рейсовому автобусу.

В результате огнестрельные ранения получили еще пять человек. Трое мужчин скончались, две женщины, а также бабушка стрелка были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Тело стрелявшего было обнаружено в тот же день в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Он покончил с собой.