Саперы НКР обнаружили более 670 неразорвавшихся снарядов в Степанакерте

Степанакерт, 13 октября. Саперные группы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) обнаружили более 670 неразорвавшихся снарядов в Степанакерте с момента обострения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентра НКР.

«Только в Степанакерте уже были обнаружены около 673 ракетных, ударных и кассетных бомб турецкого и израильского производства», — говорится в сообщении.

Глава государственной службы НКР по чрезвычайным ситуациям полковник Карен Саргсян поручил вывезти неразорвавшиеся боеприпасы в безопасное место. Все снаряды были уничтожены. Саперные группы продолжают искать и обезвреживать неразорвавшиеся бомбы и мины.

Напомним, 27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась после обстрела населенных пунктов НКР со стороны Азербайджана. 9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, в результате которых стороны заключили перемирие. Однако почти сразу после начала действия договоренностей Баку и Ереван стали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня, передает НСН.

Ранее о нарушении перемирия в Карабахе заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что достигнутые договоренности соблюдаются не в полной мере, пишет «Вечерняя Москва».