Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом от домашних животных

Москва, 13 октября. Известный телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале оценил риск заражения коронавирусом нового типа от домашних животных.

Медик отметил, что достоверных сведений о возможности передачи инфекции от питомцев к человеку пока нет. Единичные сообщения в СМИ о подобных случаях врач назвал «непроверенными и недоказанными».

При этом Мясников заметил, что обратная ситуация более чем возможно. По его словам, кошки и собаки могут болеть COVID-19, если заразятся от человека.

«С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды», — объяснил он.

Мясников предупредил, что давать животным человеческие лекарства для профилактики не стоит.

Врач ранее разделил COVID-19 на две разновидности и подробно рассказал, чем они отличаются. По его словам, первый вариант, которым болеют 90% инфицированных, представляет собой «банальное ОРЗ». Второй — вирусная пневмония. Встречается реже, а прогноз выздоровления зависит «от степени поражения легких и функциональных резервов организма к сопротивлению», указал он.

Доктор посоветовал обращаться за помощью при таких симптомах, как: одышка, высокая температура, головокружение, сухость во рту, сердцебиение, резкое мочеиспускание.