Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны в конце октября

Москва, 13 октября. Погода в конце октября в европейской части России будет в пределах климатической нормы, заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, пишет «Парламентская газета».

По словам специалиста, долгосрочные прогнозы можно составлять только в сравнении с климатической нормой. Шумаков отметил, что ноябрь будет немного теплее, чем обычно.

В первый месяц зимы в европейской части страны погода будет соответствовать климатической норме. Напомним, что для середины октября в России анормально теплая погода. Она формируется благодаря антициклону.

Но в некоторых регионах наступила полоса дождей, это уже заметили жители Москвы и Петербурга. Температура воздуха медленно понижается и стремится к среднестатистическим значениям.

По данным метеорологов, 13 октября в Москве будет пасмурно и прохладно. Столбики термометров покажут 16 градусов тепла. В среду из-за туч появится солнце, воздух прогреется до 18 градусов тепла.