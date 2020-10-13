ФСБ пресекла работу сети подпольных казино в Сибири

Москва, 13 октября. ФСБ пресекла работу сети подпольных казино в Красноярском крае и Кузбассе, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, житель Красноярска организовал преступную группу, состоящую из 22 человек. С 2018 по 2020 годы работали компьютерные залы и электронные игры под видом букмекерской компании «СпортБет».

«Предположительно, доход только от электронных игр составил около 117 миллионов рублей», — сообщил источник.

ФСБ задержала 21 преступника. В отношении организатора были возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная организация азартных игр». Остальных подозревают в преступлениях по статьям «Незаконное проведение азартных игр, совершенное организованной группой» и «Участие в преступном сообществе».

Во время обысков по месту жительства и в игровых залах было изъято игровое оборудование, деньги и наркотики. У одного из преступников в квартире нашли семь миллионов рублей.

В Оренбурге сотрудник одного из оренбургских банков оформлял на клиентов фиктивные кредиты, а присвоенные деньги тратил в казино. По данным правоохранителей, 33-летний банковский сотрудник пошел на преступление из-за игромании. Мужчина спускает все деньги в интернет-казино. Собственные средства у него быстро закончились, поэтому он стал оформлять кредиты на людей из базы данных финансовой организации, а деньги — оставлять себе.