Хромченко объяснила, почему полным девушкам нужно оголять щиколотки

Москва, 13 октября. Пышным девушкам ни в коем случае нельзя скрывать щиколотки, считает модный эксперт Эвелина Хромченко. Она призвала молодых дам с выдающимися фигурами носить укороченные брюки. Оказалось, что с их помощью можно не только быть в тренде, но и мгновенно омолодить свой образ, пишет teleprogramma.

Такой совет Хромченко дала в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале. Ведущая обратила внимание, что полные женщины нередко могут выглядеть старше своего возраста. Нивелировать это можно с помощью брюк, открывающих лодыжки. К тому же брюки такого кроя особенно актуальны в этом сезоне.

То, как выигрышно может смотреться девушка с пышными формами в таких брюках, продемонстрировала и героиня этого выпуска. Правда, ее мужу этот фэшн-эксперимент не понравился. Тогда Эвелина подробно объяснила мужчине, почему его супруге не подошла бы длинная модель брюк.

«Если ей удлинять все это, то представьте себе: при костюме-тройке и очень взрослой комплекции вашей жены, если мы не поставим вот эту легонькую точку, не покажем девичью щиколотку, то мы сделаем ее тяжелой», — рассказала Хромченко.

В таком случае, по словам эксперта, в образе начали бы играть совсем другие детали.