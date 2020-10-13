Историк Соколов раскрыл неожиданные детали в деле об убийстве Ещенко

Санкт-Петербург, 13 октября. Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов заявил, что у нее был роман с «бандитом-рецидивистом», который сильно изменил девушку, пишет Kp.ru. Историк также раскрыл неожиданные детали в деле об убийстве возлюбленной.

По словам историка, о любовной связи Ещенко он узнал во время пребывания в «бутырской тюрьме». Соколов считает, что бандит хотел использовать Ещенко в своих целях, именно по его заданию девушка оставалась с Соколовым.

Обвиняемый утверждает, что у Ещенко появился новый ухажер, когда он вместе с детьми ездил в Нормандию. После этой поездки девушка сильно изменилась, считает Соколов.

«Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. <…> Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой», — сказал Соколов.

В ноябре прошлого года петербуржец вытащил из реки Мойки останки, которые, как позднее выяснилось, принадлежали Ещенко. По данным следствия, Соколов застрелил свою возлюбленную, а затем расчленил ее, чтобы избавиться от тела, пишет НСН.

Накануне Соколов в ходе допроса в суде признался в убийстве аспирантки и раскаялся в содеянном, указал «ФедералПресс».