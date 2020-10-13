В Грозном ликвидировали двух боевиков

Грозный, 13 октября. Сотрудники ОМОН ликвидировали двух боевиков в Грозном, рассказал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате боестолкновения с бандформированием погибли и сотрудники отряда особого назначения.

«По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ОМОН задействовали в поисках убившего нескольких человек в Нижегородской области. 18-летнего парня, который подозревается в совершении преступления в Большеорловском, нашли мертвым.