Лондон, 13 октября. Британские врачи назвали опасную причину сухости во рту и жжения в верхней части горла. Как пишет Express.co.uk, эти симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, например сахарном диабете.

Медики объяснили, что сухость в ротовой полости при диабете появляется из-за снижения оттока слюны на фоне высокого уровня сахара в крови. Они призвали прислушиваться к своему самочувствию и обращать внимание на такие опасные признаки, как: долгое заживление ран, неутолимая жажда и частые позывы к мочеиспусканию.

«Поскольку симптомы могут развиваться постепенно, вы можете привыкнуть к жажде и усталости и некоторое время не осознавать, что вы больны», — предупредили медики.

Кроме того, сухость во рту может свидетельствовать о наличии кариеса или заболевании десен. По словам врачей, симптом может быть спровоцирован приемом лекарств, обезвоживанием или нервным состоянием.

Ранее врач-иммунолог Анна Шуляева предупредила, что обычная прогулка без шапки в холодное время года или чрезмерно долгое нахождение под кондиционером могут стать причиной развития менингита или конъюнктивита. Она настоятельно рекомендовала не заниматься самолечением, а иммунитет посоветовала поддерживать приемом витаминов.