Диетолог назвала полезный способ заедать стресс

Москва, 13 октября. Заедать стресс вполне естественно, но многие россияне не умеют это правильно делать, сказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Чаще всего россияне допускают ошибку в количестве поглощаемой еды, отметила эксперт. По ее словам, необязательно съедать целый торт или ведро мороженого, чтобы успокоиться. В таких случаях достаточно кусочка шоколада.

Бережная заявила о необходимости выбирать продукты, которые приносят удовольствие. Однако нужно помнить о мере.

Диетолог предупредила, что частое употребление сладостей в больших количествах ради успокоения не принесет нужного результата. Напротив, в дальнейшем эффект может снижаться, а стресс станет постоянным, отметил «Мир 24».

«Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация», — сказала Бережная, отметив, что у людей с хроническим стрессом есть большой букет заболеваний.

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