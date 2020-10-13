Названа предварительная причина смерти нижегородского стрелка

Нижний Новгород, 13 октября. Нижегородский стрелок, поиски которого продолжались всю ночь, по предварительной версии, свел счеты с жизнью. Об этом рассказали ФАН в пресс-службе Росгвардии.

«Несмотря на темное время суток и экстремальную ситуацию, подозреваемый был вооружен и представлял реальную опасность», — отметили в пресс-службе.

В поисках подозреваемого в убийстве нескольких человек задействовали сотрудников СОБР и ОМОН Росгвардии, полицейских, сотрудников экстренных служб, а также следователей. К месту вероятного нахождения стрелка правоохранители вышли ближе к утру. Было решено дождаться, когда станет светло, чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников.

В итоге в 07.12 поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила тело стрелка на окраине поселка Большеорловское. Рядом с телом были найдены два охотничьих ружья.

Найденный мертвым 18-летний парень подозревается в убийстве трех человек. По версии следствия, 12 октября он открыл огонь по жителям Большеорловского.