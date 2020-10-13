В Госдуме назвали три фактора, которые позволят РФ избежать карантина

Москва, 13 октября. Глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов назвал три условия, при которых Россия избежит карантина, передает URA.RU.

По мнению депутата, россияне должны соблюдать меры по профилактике COVID-19: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и пользоваться антисептиком.

«Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать», — добавил Морозов.

Парламентарий считает, что усилением штрафов ситуацию не исправить, так как лично сталкивался с нарушением мер по профилактике.

«Смотрю: стоит молодой человек в маске, снимает ее, кашляет, надевает обратно. Мне полицию вызывать? А можно штрафами заставить человека обрабатывать руки антисептиком? Должно быть понимание человека, как надо жить», — рассказал Морозов.

Сократит заболеваемость и вакцинация от коронавируса людей из групп риска. Третьим условием Морозов назвал сохранение баланса между больными COVID-19 и теми, кто болеет другими заболеваниями.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что наличие нескольких видов вакцин против коронавируса нового типа, благодаря которым можно будет прививать самые разные группы населения, станет фактором, способным остановить пандемию.