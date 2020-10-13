Российские военные доставили гумпомощь в сирийскую Хаму

Москва, 13 октября. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и сотрудники Русской гуманитарной миссии доставили гуманитарную помощь жителям сирийского села Шатха в Хаме, пишет ТАСС.

Помощь раздают адресно, ранее в сельской администрации составили список людей, которые больше всего нуждаются в помощи.

Отмечается, что более 200 семей получили продукты, предметы гигиены, фильтры для воды и антисептики.

Центр по примирению враждующих сторон активно занимается гуманитарной деятельностью. Было проведено свыше 2,5 тысячи акций, в ходе которых раздали более 4,4 тысячи тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.