Названа опасность «лишних» банковских карт

Москва, 13 октября. Держателям нескольких банковских карт необходимо постоянно их отслеживать, иначе есть опасность нарваться на штраф или потратить лишние деньги на обслуживание. Таким советом поделился глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснил, что часто люди держат «лишние» банковские карты, поскольку считают, что каждая из них полезна. Однако держателю карт нужно понять, действительно ли все они выгодны.

«Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия», — рассказал Коган.

Эксперт пояснил, что, например, мили за покупки авиабилетов могут «сгорать», а процент на остаток на счете часто начисляется лишь при выполнении определенных условий, передает телеканал «360». Не всегда может быть выгоден и кешбэк за определенные категории товаров — если нет выраженного перекоса в тратах, то, по словам Когана, лучше выбрать универсальный вариант для всех товаров и услуг.

Кроме того, специалист рекомендовал не забывать о комиссиях за SMS-оповещения, пишет «Вечерняя Москва». А при пользовании кредитными картами нужно четко понимать механизм действия беспроцентного периода и помнить о комиссиях за снятие наличных и переводов.

«Банки всегда не против заработать на недисциплинированности клиентов», — подчеркнул Коган.

Также эксперт предупредил, что при владении слишком большим числом кредитных карт в выдаче новой банки могут просто отказать, а с количеством дебетовых карт обычно растут и траты на их обслуживание.

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