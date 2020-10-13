Сын Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом

Москва, 13 октября. Младший сын певицы Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом, передает «ПолитРоссия».

На фотографии молодой бизнесмен стоит рядом со своей женой Лианой Волковой, у которой под курткой заметен округлившийся живот. Девушка старается прикрыть его рукой, чем вызывает еще больше внимания.

Слухи о том, что Волкова беременна появились после публикации снимков и видео со свадьбы Шульгина. Там девушка красовалась в платье с просторной и пышной юбкой, но не смогла скрыть изменившуюся фигуру.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в конце августа текущего года. При этом помолвка состоялась в середине лета. Такая поспешность подкрепила подозрения поклонников о беременности девушки.

Валерия всячески опровергает информацию о беременности Волковой. Ранее она выложила гневный пост в социальные сети, где раскритиковала слухи и сплетников.

«Может быть, оно так и есть, но мы ничего об этом не знаем. Животика мы у Лианы не видели. К тому же, неэтично с нашей стороны подойти к Лиане или Арсению и спросить о беременности», — согласился с женой Иосиф Пригожин.

Ранее Лиана Шульгина рассказала в Instagram об испорченном отдыхе в Турции, куда она отправилась со своим мужем. Девушка поведала поклонникам, что по приезду в Турцию заболел Арсений, а после она. По ее словам, долгое время они валялись в номере и лечились. Отпуск уже близился к концу, а молодожены так и не успели насладиться красивыми пейзажами и морем, и поэтому решили продлить удовольствие, взяв еще пару дней.