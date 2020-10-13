Постпред РФ в ООН потребовал исключить провокации в деле Навального

Москва, 13 октября. «Доказательства» по делу блогера Алексея Навального, которые публикует Германия в СМИ, крайне неубедительны, сотрудничества с Россией по расследованию инцидента все еще нет, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он считает, что эта история больше похожа на провокацию, пишет пресс-служба постоянного представительства России при ООН.

По мнению Полянского, в ситуации вокруг скандального блогера имеют место голословные обвинения в духе «кто еще, если не Россия, мог это сделать». Дипломат призвал Запад прекратить передергивать факты, выдвигать беспочвенные обвинения и заниматься махинациями для продвижения собственных геополитических интересов.

«А доказательств как не было, так и нет — они, дескать, засекречены. Взаимодействовать с Россией при этом страны Запада наотрез отказываются. Наши неоднократные запросы о сотрудничестве и правовой помощи попросту игнорируются», — пояснил Полянский.

Он подчеркнул, что даже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла определить химическую природу обнаруженных в биоматериалах Навального ингибиторов холинэстеразы, пишет «Взгляд».

«Я хочу еще раз подчеркнуть нашим немецким друзьям, что те доказательства, которые они публикуют в СМИ и не показывают нам, по Навальному крайне неубедительны. Мы не можем открывать уголовное дело без доказательств в России», — заявил Полянский.

В конце августа Навальный возвращался из Томска в Москву, и ему стало плохо на борту самолета, напомнил «Царьград». Воздушное судно приземлилось в Омске, блогеру оказали всю необходимую помощь. Однако позднее Навального перевезли по просьбе родственников в Германию, где он «лечился» в клинике «Шарите».

Многие российские политики заявили, что Навальный сотрудничает со спецслужбами Запада. Песков до этого говорил, что заявления блогера о якобы причастности главы государства к его «отравлению» сфабрикованы для него американскими спецслужбами.