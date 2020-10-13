В США рассказали о последствиях сотрудничества Huawei с Россией

Москва, 13 октября. Союз России и китайской корпорации Huawei может дорого стоить Соединенным Штатам. О последствиях сотрудничества для Вашингтона рассказала американская организация в сфере международных связей Council Foreign Relations.

Huawei больше всего пострадала от санкций США. В прошлом году генеральный директор компании Жэнь Чжэнфэй заявил, что в ближайшие пару лет корпорация потеряет 30 млрд долларов дохода из-за ограничений. Однако компания не собирается сдаваться и разработала стратегию выживания, пишут авторы, чьи слова перевела «ПолитРоссия». Россия играет важную и недостаточно изученную роль в этом плане.

Еще до начала торговой войны Россия была многообещающим рынком сбыта для Huawei. Американские санкции еще больше подтолкнули китайского гиганта сотрудничать с Москвой. По мнению экспертов, Huawei может найти в России не только спасение от американского давления, но и необходимую производственную базу, программное обеспечение и высококвалифицированных специалистов.

«Эта стратегия имеет важные последствия для бизнеса Huawei как для выживания в нынешнем кризисе, так и для укрепления. Одним из важных компонентов этой стратегии является использование Huawei российских специалистов и технологий, чтобы справиться с неспособностью использовать операционную систему (ОС) Android и Google Mobile Services (GMS) в своих потребительских продуктах, на которые приходилось 55% от общего объема продаж компании», — пишет издание.

После ужесточения санкций США китайская компания провела встречу с главой Ростелекома и обсудила с российскими властями установку операционной системы «Аврора» на 360 тысяч планшетов для проведения переписи населения РФ в следующем году.

Американские санкции подтолкнули китайскую компанию к усилению сотрудничества с Россией, что поспособствует более успешному китайско-российскому технологическому партнерству, отметили авторы статьи.