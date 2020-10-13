Вера Брежнева без фильтров и макияжа ужаснула фанатов

Москва, 13 октября. Певица Вера Брежнева без фильтров и макияжа ужаснула поклонников. Накануне звезда вышла в прямой эфир Instagram.

Певица появилась на онлайн-трансляции в естественном виде — без косметики и прически. Поклонники наделали скриншоты, которые разлетелись по Сети.

Фанатов ужаснула настоящая внешность Брежневой. Они отметили морщины, мешки под глазами, отросшие корни и плохую кожу.

«Как алкоголичка с района. Без «мейка» вообще серая», — заявила подписчица.

«Что с лицом-то? Растворился жир липолитиками?» — удивилась поклонница.

Нашлись те, кто предположил, что Вера Брежнева скрывает свой настоящий возраст.

«Лет 46 ей, наверное», — заявила фанатка.

«В который раз свой 38-й день рождения празднует Вера Брежнева». 40+ ей давно», — отметила поклонница.

Сама Брежнева на критику подписчиков никак не отреагировала.

Ранее бывший охранник «ВИА Гры» рассказал о негативном влиянии певицы Веры Брежневой на ее супруга, музыкального продюсера Константина Меладзе. По словам мужчины, именно Брежнева настояла на том, чтобы Меладзе прекратил сотрудничество с Полиной Гагариной. По мнению бывшего охранника, певица «портит самого Костю». Он также считает, что звезда ограничила доступ к продюсеру всех, кроме родственников, и «держит его в своих семейных руках».