Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое

Москва, 13 октября. В России выросло вдвое число хищений с банковских счетов, передают «Известия» со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Сообщается, что каждый пятый факт кражи связан с хищением денежных средств с банковского счета. В период с января по август 2020 года было выявлено 107,2 тысячи подобных случаев.

В тот же период вдвое увеличилось количество случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тысячи таких преступлений.

В Центробанке рассказали, что способы мошенничества остались прежними, добавились только сценарии, связанные с коронавирусом. Преступники рассказывают россиянам об угрозе потерять их денежные накопления или обещают быструю и легкую выгоду по разным сценариям.

«Экономическая нестабильность, страх обесценивания нацвалюты и потеря сбережений заставляют людей совершать необдуманные поступки чаще, чем в период стабильности», — рассказал изданию управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать метаданные, сохраняемые почтовыми и облачными сервисами, для обмана россиян. Файлы, хранящиеся на «облаке» или почте, хранят геометки, сведения об авторе, дате создания и так далее. По мнению экспертов, эта информация может быть использована мошенниками для сбора информации о пересылающих файлы лицах.