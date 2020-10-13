Глава РАН назвал фактор победы над пандемией коронавируса

Москва, 13 октября. Наличие нескольких видов вакцин против коронавируса нового типа, благодаря которому можно будет прививать самые разные группы населения, станет фактором, способным остановить пандемию, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он напомнил, что у людей могут быть хронические заболевания или предрасположенности к каким-то болезням. Кроме того, у них разный возраст, поэтому важно создать несколько вакцин, чтобы подобрать для каждого человека определенный препарат.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — сказал Сергеев.

Летом Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину против коронавируса. Она получила название «Спутник V», указал НСН. В России при этом разрабатываются и другие вакцины, в частности, «ЭпиВакКорона».