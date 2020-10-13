Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года

Москва, 13 октября. Министерство труда и социальной защиты РФ перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины в случае принятия законопроекта о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, сообщает РБК.

В министерстве пояснили, что стоимость потребительской корзины рассчитывается с единственной целью — установления прожиточного минимума. Если законодательство изменится, это перестанет иметь смысл.

«С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», — подчеркнули в Минтруде.

Прожиточный минимум на душу населения и отдельно для каждой из основных социально-демографических групп (дети, пенсионеры, трудоспособное население) устанавливается ежеквартально на основе потребительской корзины, в стоимость которой входят основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также обязательные платежи и сборы. В Минтруде признавали, что состав продуктов в действующей потребительской корзине не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум в России предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан. Уровень минимального размера оплаты труда будет составлять 42% от медианной зарплаты. Таким образом прожиточный минимум со следующего года может вырасти на 3,7% и составит 11 653 рубля на душу населения.