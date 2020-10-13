Испытания вакцины США остановлены из-за неизвестной болезни добровольца

Вашингтон, 13 октября. В США приостановили испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой» болезни добровольца. Об инциденте рассказали на официальном сайте компании Johnson & Johnson.

В сообщении говорится, что исследованием странной болезни займется Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований, а также медики самой компании.

«Мы стремимся обеспечить прозрачность на протяжении всего процесса клинической разработки нашего кандидата на вакцину в соответствии с нормативными стандартами и нашими собственными высокими этическими и научными принципами», — отметили в компании.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что несколько вакцин от COVID-19 могут быть готовы к применению в США уже к концу года. По словам политика, некоторые из вакцин уже поступили в производство. Начать массовое распространение препарата среди населения страны планируется, как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США вынесет решение о том, что вакцины безопасны и эффективны.