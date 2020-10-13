В словах Зеленского о Донбассе увидели «крик отчаяния»

Москва, 13 октября. Украинский политолог Ростислав Ищенко увидел «крик отчаяния» в словах президента Украины Владимира Зеленского о готовности покинуть пост главы государства, если не завершится война в Донбассе. О сложной ситуации украинского лидера эксперт рассказал в беседе с Nation News.

По его мнению, Зеленскому не так комфортно работать президентом, как было изначально. Дело в том, что украинского президента со всех сторон все поджимают, угрожают государственным переворотом.

Ищенко считает, что Зеленский готов сам распрощаться со своей должностью, но уйти по собственному желанию — «совсем не комильфо».

«Это уже не популистское заявление, а крик отчаяния», — сказал политолог.

Он добавил, что непонятно, кто и как на Украине будет определять, удалось ли Зеленскому закончить войну или нет.

«Это еще война или уже не война. Не обозначены сроки, не обозначены принципы, как будут определять, закончена там война или нет. Можно сейчас сказать, что там войны нет, а идет вялотекущий конфликт. Нет критериев оценки, как определить, когда ему уже необходимо уйти в отставку», — подчеркнул политолог.

Ранее Зеленский сделал громкое заявление, заявив, что готов покинуть пост главы государства, если не сможет завершить войну в Донбассе, пишет «ФедералПресс». Как отметил НСН по словам украинского президента, он не цепляется за рейтинги и власть.