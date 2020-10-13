Глава РФПИ обвинил Запад в борьбе с российской вакциной, а не c COVID-19

Москва, 13 октября. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на претензии Запада к «Спутнику V». Заявление было сделано в интервью американскому каналу CNN.

Американские журналисты спросили Дмитриева, оказывали ли власти РФ давление на разработчиков вакцины.

«Думаю, если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада, чтобы повредить российской вакцине. Удивительно, что Запад вместо того, чтобы бороться с COVID, на самом деле борется с российской вакциной, постоянно выступая с новыми обвинениями, которые каждый раз противоречат друг другу», — заявил Дмитриев.

Ранее Дмитриев сообщил, что более двенадцати тысяч россиян получили отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам главы РФПИ, Россия поделится результатами клинических испытаний с другими странами, например — с ОАЭ.

Также сегодня первая группа врачей из «красной зоны» инфекционных больниц Приморского края получила вакцину «Спутник V». В регионе, как и по всей России, растет число выявленных случаев Covid-19. В связи с этим краевое правительство приняло решение направить дополнительные средства на закупку препарата «фавипиравир».