Нагиев признался, что думает об уходе из кинематографа

Москва, 13 октября. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев признался, что не любит сниматься в кино. В беседе с порталом «Вокруг ТВ» он заявил, что работа на сцене — адский труд, и он мечтает ее бросить.

Нагиев не скрывает, что относится к работе как к способу зарабатывания денег. Особого удовольствия актерская карьера ему не приносит. Как признается шоумен, он много раз задумывался об уходе из профессии.

«Я, как на плаху, иду на работу. Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею. Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать», — говорит Нагиев.

Дмитрий успел сняться в более чем в 100 проектах, включая «Елки», «Непрощенный», сериалы «Кухня» и «Физрук». Параллельно Нагиев вел такие телевизионные программы, как «Голос» и «Большие гонки».

Он признается, что завидует предпринимателям, которые могут иногда позволить себе быть свободными. Несмотря на жалобы, популярность Нагиева продолжает повышаться, его приглашают в новые проекты. Недавно шоумен запустил собственное YouTube-шоу «Везде Нагиев», где он перевоплощается в своих гостей.

Недавно Дмитрий Нагиев раскрыл подробности своей личной жизни. Он признался, что сейчас у него с представительницами прекрасного пола все сложно, однако назвать себя одиноким актер не может.

До этого сообщалось, что Нагиев признал дочь от отношений с Анной Спектор Миру.