Новое месторождение газа на Ямале может принести России миллионную прибыль

Москва, 13 октября. Эксперты профильного издания NS Energy оценили потенциал нового российского газового месторождения на Ямале.

По данным издания, «Газпром» обнаружил газ на Ленинградском газоконденсатном месторождении Ямальского центра газодобычи в Карском море на севере Сибири. Там пробурили разведочную скважину на шельфе полуострова Ямал. Это открытие стало четвертым по счету из сделанных на Ямальском шельфе за два минувших года.

«Компания произведет расчет вновь открытых запасов Ленинградского месторождения и представит полученные данные в Государственную комиссию по запасам для внесения их в государственный реестр», — пишет NS Energy.

Как пишет «ПолитРоссия», суточный дебет новой скважины может составлять около 600 тысяч кубометров в сутки. Разработка месторождения может принести миллионную прибыль.

По данным Нью-Йоркской товарной биржи за 12 октября, природный газ продается по цене 2,904 доллара за MMBtu (Btu — британская тепловая единица, равная 27,096 кубометра). По приблизительным подсчетам, добыча на новом месторождении может приносить до 64 тысяч долларов в сутки или примерно 23 миллиона долларов в год.

Текущие извлекаемые запасы газа в пределах Ленинградского месторождения оцениваются в 1,9 триллиона кубометров. Ранее «Газпром» открыл Дынковское и Нярмейское месторождения в пределах Ямальского шельфа с запасами газа в 390,7 и 120,8 миллиарда кубометров соответственно. К числу месторождений, открытых на шельфе, относится также «75 лет Победы» с запасами в 202,4 миллиарда кубических метров газа.