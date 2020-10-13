Соседов призвал прекратить травлю Поргиной из-за пенсии

Москва, 13 октября. Музыкальный критик Сергей Соседов потребовал прекратить скандал вокруг пенсии вдовы актера Николая Караченцова Людмилы Поргиной, пишет «Собеседник».

Недавно Поргина призналась, что получает ежемесячную прибавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей, после чего оказалась в центре скандала — недоброжелатели потребовали лишить ее этих средств. В начале года женщина жаловалась, что из-за пандемии осталась «без средств к существованию», поскольку прервались съемки телевизионных шоу, куда ее регулярно приглашали и платили гонорары. Позже она заявила, что поспешила жаловаться на жизнь, а деньгами ей регулярно помогает сын.

«Думаю, у Люды пенсия составляет в районе 50 тысяч рублей. Она получает прибавку за то, что является заслуженной артисткой. Она это звание заслужила своим трудом. Раньше их не присваивали просто так, нужно было заработать выслугой лет. Поргина играла в театре, какие могут быть к ней вопросы?» — сказал критик.

Он призвал вдову Караченцова не обращать внимание на недоброжелателей.

«Зачем ее критиковать? Это глупо абсолютно, Люда на пенсии уже давно. Чушь собачья какая-то! Оставьте Поргину в покое, пусть живет так, как считает нужным», — заявил Соседов.

Ранее за Поргину вступился художник Никас Сафронов, который также указал, что она заслужила надбавку к пенсии своим трудом.