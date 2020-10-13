Сколько радости и приятных переживаний таит в себе слово беременность. Почти каждая девушка мечтает о скорейшем пополнении в семье. Как только наступает третий триместр, женщина потихоньку начинает готовиться к родам. Время пролетает практически незаметно, однако в этот момент в организме происходит множество процессов и изменений. Мы решили узнать, что же из себя представляет этот период, на какой неделе начинается третий триместр беременности, какие опасности могут поджидать молодую маму и много-многое другое. Разобраться нам в этом помог кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Медицинского женского центра Евгений Петрейков.

Что такое триместры и чем от всех отличается третий

Триместрами обозначаются периоды беременности, во время которых как организм будущей матери, так и сам малыш по-разному развиваются. Их разделяют на три группы:

• первый триместр — отсчитывается от самого первого дня последней менструации до 13-й недели;

• второй триместр — длится с 14-й до 27-й недели;

• третий триместр — стартует с 28-й недели и длится до самих родов.

Однако отличия можно заметить не только в сроках, но и в изменениях организма будущей матери и непосредственно в развитии плода. К примеру, в первый триместр маленькое скопление клеток превращается в будущего малыша, хоть и в зачаточном состоянии, но у него уже формируются основные органы, нервная и дыхательная системы. Самое удивительно то, что у ребенка уже имеются маленькие пальчики, на которых виднеются ногти.

Второй триместр — это уже активное формирование всех внутренних жизненно важных систем организма ребенка. В этот период активно развивается нервная система, благодаря чему малыш может осязать окружающее его пространство и реагировать на звуки. Также свою работу начинают кишечник и мочевыделительная система.

Третий триместр — это как раз то время, когда малыш активно набирает вес и готовится появиться на свет и обрадовать своих родителей. Он способен слышать, видеть и чувствовать все вокруг. Внутри этого крошечного организма уже активно работают все системы, поэтому малыш часто откликается на голос мамы и слегка пинается изнутри.

Но что же в этот трогательный период переживает сама женщина? Как мы и говорили ранее, в организме каждый день происходит огромное количество изменений, из-за которых будущую маму будет беспокоить:

• учащенное мочеиспускание — оно связано с увеличением плода, который оказывает давление на мочевой пузырь;

• нехватка кислорода — поскольку организм полностью перестраивается для вынашивания ребенка, давление на легкие также увеличивается. Из-за этого и возникает дискомфорт и предобморочные состояния;

• ноющие боли в спине, особенно в поясничном отделе из-за увеличения веса малыша;

• дефицит витаминов и минералов — ведь в последних неделях беременности потребности малыша можно приравнять к потребностям новорожденного ребенка, а значит в случае недостатка определенных витаминов он будет потреблять их из организма матери. Стоит отметить, что в третьем триместре потребность беременной в питательных веществах возрастает примерно на 40%;

• отечность конечностей и лица;

• бессонница — зачастую возникает из-за того, что женщина не может выбрать подходящую позу для сна, а также из-за несовпадения ритмов сна и бодрствования будущей мамы и ребенка.

УЗИ и анализы

Все врачи неустанно твердят, что беременность, даже если женщина абсолютно здорова, должна проходить под жестким контролем врачей. И несмотря на то, что самый опасный период вынашивания ребенка миновал, состояние малыша нужно тщательно контролировать. Поэтому на 20-22 неделе проводится второй скрининг и тройной тест.

Что касается поздних сроков беременности, то женщине придется наведываться к своему врачу не меньше двух раз в месяц. Визиты могут быть и чаще, ведь все зависит от индивидуальных особенностей женщины. На осмотрах врач измеряет живот, высоту дна матки и артериальное давление. Набор анализов в этот период можно назвать стандартным:

• общий анализ крови;

• анализ мочи;

• мазок на микрофлору влагалища.

Помимо этого, гинеколог обязательно включит в анализы скрининг на гестационный диабет, который основывается на результатах глюкозотолерантного теста.

Что касается УЗИ в третьем триместре беременности, то его проводят только в том случае, если женщина часто жалуется на самочувствие. Тогда врачу могут понадобиться дополнительные способы оценки состояния малыша, его развития и здоровья. Также УЗИ применяется для того, чтобы выяснить пол ребенка, поскольку на поздних сроках беременности это сделать довольно легко благодаря сформировавшимся половым признакам малыша.

Выделения

Многие женщины начинают паниковать, заметив у себя выделения на третьем триместре беременности. Однако этого делать не стоит, если они имеют белый цвет, однородную консистенцию и ничем не пахнут. Для женского организма это норма. А вот кровянистые или гнойные выделения сигнализируют о наличии опасной вирусной инфекции в организме женщины. Поэтому не стоит заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться к врачу.

Если выделения водянистые, то они могут свидетельствовать о начале преждевременных родов. Если жидкость начала выделяться в больших объемах, нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, которая госпитализирует женщину.

Нужно стараться приходить на плановые осмотры к врачу, чтобы избежать таких неприятных моментов.

Образ жизни

В беседе с нашим изданием доктор Петрейков рекомендовал женщинам на последних сроках беременности как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Также он пояснил, что специальных упражнений, которые бы облегчили жизнь женщинам, вынашивающим ребенка, не существует. Помимо этого, врач обратил внимание и на сомнительные способы размягчения влагалища, которые можно найти на просторах Интернета.

«Существует гимнастика для беременных, которую проводят в каждой школе материнства. Там женщинам демонстрируют правильную методику дыхания до и во время родов, показывают удобные позы для сна и помогают сохранить активный образ жизни без вреда для ребенка».

Питание и витамины

То, что питание беременной должно быть здоровым и сбалансированным, уже давно не секрет. Но зачастую женщинам съесть ту или иную «вредность», которая может вызвать расстройство, запор или метеоризм. Эти симптомы на последних сроках беременности могут сильно усложнить жизнь будущей маме, на организм которой и так осуществляется огромная нагрузка.

Поэтому индивидуальную диету обычно составляет врач. Исходя из результатов анализов и особенностей организма пациентки. В основном в диету входят:

• овощи;

• фрукты;

• зелень и салаты;

• крупы (гречка, пшено или перловка);

• сыр, сметана, кефир йогурты и молоко;

• нежирные сорта мяса и рыбы;

• ягодные морсы, фруктовые соки и кисели.

Лучше всего желудок вынашивающей ребенка женщины усваивает блюда, приготовленные на пару. Острой и очень соленой пищи лучше избегать, поскольку их употребление может привести к возникновению изжоги и сильных отеков у беременной. Любительницам кофе на время придется отказаться от любимого напитка и заменить его на чай.

«Рацион беременной необходимо разделить на шесть частей. Питаться часто и понемногу по такой схеме: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и на ночь кефир или йогурт».

И конечно же витамины. Беременным они просто необходимы, но сразу хотим отметить, что лучше не вестись на уловки маркетологов и не покупать в аптеке первые попавшиеся препараты. Прием всех лекарств и БАДов должен прописывать исключительно лечащий врач.

Можно выделить несколько самых полезных витаминов для будущей мамы и малыша:

• для поддержания иммунитета отлично подойдут витамины С, Е, а также цинк и селен;

• омега-3 жирные кислоты помогут правильному развитию нервной системы и мозга малыша;

• йод поддержит здоровье щитовидной железы и поспособствует правильном обмену веществ;

• витамины К, D и кальций необходимы для поддержания костей;

• все витамины группы В помогут обмену белков, жиров и углеводов;

• железо, витамин В12, а также фолиевая кислота нужны для роста клеток, создания новых кровяных телец и развития внутренних органов ребенка;

• магний поможет избежать возникновения судорог и укрепит мышечный каркас малыша.

Заболевания

Из-за большой нагрузки на организм иммунитет будущей матери заметно слабеет. Поэтому женщина легко может подхватить простуду, которая будет сопровождаться такими неприятными симптомами, как головная боль, кашель, насморк и общее состояние простуды.

Паниковать не стоит, ведь на третьем триместре беременности она уже не так страшна, как в первые недели вынашивания ребенка. Однако стоит заметить, что покупать себе лекарства самостоятельно не стоит. Лучше сразу обратиться за помощью к врачу, который назначит правильное и безопасное лечение.

Однако все же существуют несколько довольно опасных ситуаций, к которым ведет обычная простуда. К примеру сильная заложенность носа может спровоцировать кислородное голодание на внутриутробном уровне, а сильный кашель и вовсе способен вызвать преждевременные роды из-за непроизвольного сокращения матки. Поэтому с лечением лучше не затягивать и обратиться к специалисту.

Но что же делать беременной женщине, которая столкнулась с таким неприятным явлением как молочница? По словам врача, ее последствия для ребенка могут оказаться весьма неприятными.

«При естественных родах ребенок может заразиться грибковой инфекцией, которая вызывает молочницу или стрептококком. Поэтому до родов необходимо провести санацию влагалища — где-то на 28 неделе. Спустя две недели пациента сдает анализы».

Поскольку женщинам в таком деликатном состоянии нельзя принимать сильнодействующие препараты, пациенткам прописывают бифидобактерии и молочнокислые бактерии. Нормальное лечение путем санации, по его словам, может проводиться только с 37 недель.

Интим

Если в первые недели беременности секс может быть опасен, то на поздних сроках он может принести немало пользы. Как ранее нам рассказывал доктор Петрейков, любовные утехи помогают беременным женщинам поднять настроение, побороть появившиеся комплексы по поводу внешности и тела, сближают обоих партнеров и даже помогают подготовить шейку матки к скорым родам.

Все дело в простагландинах, содержащихся в семенной жидкости. Эти вещества обладают способностью быстро проникать в слизистую и смягчать ее, повышая гидрофильность матки и таким образом подготавливая ее к скорому появлению малыша.

Однако еще во время первого триместра стоит обсудить возможность ведения интимной жизни с лечащим врачом, поскольку существует ряд противопоказаний, в результате которых здоровье ребенка и будущей матери может существенно пошатнуться.

Беременность окажется настоящим чудом, если доверить ее ведение опытному специалисту. Тогда каждый день будет приближать будущую маму к рождению долгожданного ребенка, при этом доставляя ей только приятные эмоции и ощущения.