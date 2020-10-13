Шарий раскрыл схему, с помощью которой Киев хочет нажиться на вакцине РФ

Киев, 13 октября. Украина может получить российскую вакцину от коронавируса через территорию ЕС под видом европейской продукции, заявил украинский политик и блогер Анатолий Шарий. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Вакцина едет туда (в ЕС. — Прим. ФАН), там она просто переливается. <…> И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина», — говорит Шарий.

Как отмечает политик, таким путем Украина получит препараты по сильно завышенным ценам, несмотря на то, что Россия выразила готовность напрямую предоставить стране вакцину, если киевские власти выразят соответствующее желание. Шарий подчеркивает, что Киев не пойдет на сделку с Москвой, так как украинские политики хотят заработать на закупке вакцины через посредников.

«А это такая история, на ней можно нажить миллиарды», — комментирует Шарий.

Также политик выразил уверенность в эффективности российской вакцины.

«Я знаю, что она работает. Я уверен абсолютно, что закупившие ее страны не будут разочарованы в этой вакцине», — добавил он.

Ранее в Верховной раде произошел скандал. Депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая подвергла критике коллегу по фракции Александра Качуру за предложение закупить российскую вакцину от коронавируса. Парламентарий назвала его «тупым ботинком». В ответ Качура пообещал подать на нее в суд.