Фанаты восхищены внешностью «скинувшей 10 лет» Гузеевой

Москва, 13 октября. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram свою недавнюю фотографию. Поклонники звезды восхищены ее внешним видом. Как отмечает портал «Дни.ру», по мнению фанатов, 61-летняя Гузеева выглядит значительно моложе своего возраста.

Гузеева активно ведет соцсети и часто переписывается с фанатами. В последнее время подписчики упрекали ее за неестественные фото, однако теперь ведущая шоу «Давай поженимся!» решилась опубликовать снимок «без единого фильтра».

Видимо знаменитость устала от назойливых подписчиков, поэтому ограничила возможность комментировать свои записи. Однако утром 12 октября комментировать посты Гузеевой еще было можно. Портал «Дни.ру» успел запечатлеть некоторые сообщения поклонников телезвезды.

«Ни грамма, ни щепотки фильтров!»; «Молодка!»; «Словно 10 лет скинули!» — писали восторженные фолловеры.

Недавно сообщалось, что Лариса Гузеева «побила» Гарика Харламова в гримерке «Останкино». Таким образом Иван Ургант подшутил над юмористом в рамках передачи «Вечерний Ургант». Харламов известен тем, что часто делает пародии на Гузееву, где выставляет ее не в лучшем свете.

Так, юморист недавно превратил «размалеванную» Гузееву в Ольгу Бузову с помощью нейросети. Также Харламов обработал фотографии своих коллег Тимура Батрутдинова и Павла Воли.