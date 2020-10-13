Любовница Тарзана страдает от травли в соцсетях

Москва, 13 октября. Любовница Тарзана Анастасия Шульженко, находящаяся в больнице с травмой головы, пожаловалась на травлю, пишет «СтарХит».

Издание сообщает, что на днях Шульженко выложила несколько снимков из больничной палаты в качестве доказательства того, что тяжело переживает скандал вокруг ее отношений с Тарзаном. По ее словам, состояние здоровья также оставляет желать лучшего — оно ухудшилось после сотрясения мозга, полученного в потасовке с возлюбленным.

«Никогда не думала, что люди, описывая любовь как «удар», могут иметь в виду физическое насилие. За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь? За полтора года счастья? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека, третирующего тебя, в гонителя?» — задается вопросами девушка.

Она добавила, что подвергается травле со стороны общества и стала объектом насмешек, потеряв «свое доброе имя».

«Из моей жизни сделали балаган. У меня не осталось ничего личного, все на потребу публике, все оболгано и извращено. Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я который день на больничной койке», — пожаловалась Шульженко.

Девушку возмутило то, что Наташа Королева и Тарзан активно делятся подробностями адюльтера с прессой. Она отрицает обвинения Королевой в краже драгоценностей и заявляет, что эти «грязные игры» звездная пара затеяла исключительно ради пиара.