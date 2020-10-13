Познер обвинил в «идиотстве» нарушителей масочного режима

Москва, 13 октября. Телеведущий Владимир Познер в беседе с «АиФ» прокомментировал инициативу штрафовать россиян за отказ носить средства защиты во время пандемии коронавируса. Журналист назвал такое безответственное поведение граждан «идиотством».

До этого Познер предлагал штрафовать россиян на 25 тыс. рублей за первое нарушение, а за повторное — на 50 тыс. рублей.

«Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл», — заявил телеведущий.

По его мнению, некоторые граждане халатным отношением к «коронавирусным» мерам сами провоцируют введение жестких рычагов давления.

«Те, кто не носит маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своем идиотстве — остается штрафовать», — добавил Познер.

Ранее Владимир Познер заявлял, что COVID-диссиденты угрожают не только своему здоровью, но и окружающим. Он предложил данной категории граждан переселиться в вольеры, чтобы не подвергать опасности жизнь окружающих.

Также недавно Познер рассказал, какой вакциной от COVID-19 он предпочел бы привиться. По его словам, он бы выбрал вакцину Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.