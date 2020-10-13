Муцениеце показала плоский живот в «прозрачном» купальнике

Москва, 13 октября. Актриса Агата Муцениеце показала в Instagram плоский живот в «прозрачном» купальнике, не оставляющем следов после загара.

В начале 2020 года Агата Муцениеце и ее бывший супруг Павел Прилучный публично заявили о расставании. Ходили слухи, что он поднимает руку на артистку и отличается вспыльчивым характером. Развод состоялся минувшим летом, после чего актриса полностью отдалась работе и воспитанию детей. Поклонники отмечают, что одиночество заметно отразилось на внешности девушки, которая заметно похорошела.

В доказательство тому — видео, которое Муцениеце недавно опубликовала в сторис. На кадрах она позирует у зеркала в разных купальниках, выгодно подчеркивающих ее стройное тело и плоский живот. Актриса рассказала, что эти купальные костюмы изготовлены из специальной «прозрачной» ткани, позволяющей загорать так, будто на вас вообще нет одежды.

«Представляете, что это за купальники? Они не оставляют белых следов на теле, когда загораешь. Просто снял и весь загорелый без следов», — сообщила она.

Поклонники уделили мало внимания купальникам, о которых говорила актриса, намного сильнее их потрясло ее тело.

«Какие изгибы», «Вот это фигурка, такая точеная», «Боже, как вы похудели», «Ох, этот плоский живот», — писали они в комментариях.

Ранее Муцениеце рассказала, что после развода считает главным в отношениях с поклонниками придерживаться честности и прямоты в общении, «быть с народом».