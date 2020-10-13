Google может лишиться браузера Chrome из-за расследования в США

Вашингтон, 13 октября. Корпорация Google может лишиться браузера Chrome из-за антимонопольного расследования, инициированного Минюстом и Генпрокуратурой США, передает телеканал «360» со ссылкой на американские СМИ.

В рамках антимонопольного расследования власти Соединенных Штатов хотят ослабить влияние Google, являющейся сегодня лидером на мировом рынке онлайн-рекламы. Соответствующие слушания начнутся в американских судах уже в ближайшие недели.

Чтобы лишить компанию монополии, власти хотят разделить ее с Chrome. Предполагается, что бесплатно Chrome и рекламный бизнес у Google не будут отбирать, а вынудят продать эту часть бизнеса.

Как сообщает Politico, представители Республиканской и Демократической партий все больше обращают внимание на то, что Google, а также Facebook, Amazon и Apple занимаются подавлением конкурентов, обработкой личных данных пользователей и распространением дезинформации во время предвыборной президентской кампании.

После этого Минюст обдумывает возможность подачи еще одного иска, в котором дело коснется использованием Google собственной операционной системы Android для укрепления доминирующего положения на рынке.

Отметим, ранее на незаконные действия администрации YouTube, подконтрольной Google, Роскомнадзор пожаловался в Генпрокуратуру. Перед этим ведомство обратилось к американской компании с просьбой объяснить акт цензуры против российских СМИ.

В сентябре Google ввел ограничения на фильм Александра Рогаткина «Беслан» на YouTube. В январе прошлого года под надуманным предлогом соцсеть Facebook удалила более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы российских официальных СМИ. В апреле 2018 года аккаунты ФАН в Facebook и Instagram были уничтожены администрациями данных соцсетей. В Facebook тогда не стали скрывать, что это намеренное политическое действие, а не случайность.