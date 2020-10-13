Вирусолог Альтштейн назвал срок пика по числу заражений коронавирусом в РФ

Москва, 13 октября. Вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал в беседе с ТАСС срок пика по числу заражений коронавирусом в России.

По мнению Альтштейна, пиковый уровень по числу зараженных коронавирусной инфекцией граждан может наступить в России через несколько недель.

«То, как быстро пошло прибавляться число зараженных, может свидетельствовать о том, что скоро мы можем выйти на пиковые значения, через несколько недель», — приводит агентство слова профессора.

Он добавил, что развитие ситуации во многом будет зависеть от того, как россияне станут соблюдать противоэпидемические меры по предотвращению распространения нового коронавируса.

«Если не будут соблюдать, это может тянуться и тянуться», — подчеркнул Альтштейн.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

По данным федерального Опертштаба, в России зафиксировано 1,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции, 1,02 миллиона пациентов смогли победить болезнь, 22 722 человека умерли.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме предложили оборудовать больничные палаты для тяжелобольных видеокамерами и кнопками экстренного вызова.