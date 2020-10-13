Экс-директор Кальянова рассказал о последних днях жизни музыканта

Москва, 13 октября. Певец и звукорежиссер Александр Кальянов ушел из жизни в начале октября после продолжительной борьбы с болезнью. Его экс-директор Алексей Мускатин рассказал о последних днях исполнителя хита «Старое кафе», передает «Экспресс-газета».

Кальянов обрел известность в 1980-е годы, благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой. С Примадонной его всегда связывала крепкая дружба.

«Дружить он действительно умел. Чужих семейных тайн не выдавал. Говорил: «Хотите знать что-то про Пугачеву — спрашивайте у нее!». И за глаза никого не обсуждал. Потрясающий был дядька. С такими, как он, уходит великая эпоха», — говорит Мускатин.

Три года назад у Кальянова было выявлено онкологическое заболевание.

«У него была цель — завершить последний альбом Пугачевой к ее 70-летию в апреле 2019 года. Думал, что запишет его и помрет», — говорит экс-директор музыканта.

Мускатин признается, что хотел повидаться с Кальяновым этой весной, однако тот постоянно переносил встречу, а потом совсем перестал отвечать на звонки.

«Потом уже я узнал, что с начала лета он чувствовал себя совсем плохо, практически не разговаривал. Ему хотелось умереть у себя в деревне. Так и произошло», — комментирует Мускатин.

В последний путь Кальянова проводили Пугачева с Максимом Галкиным, Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Аркадий Укупник и другие музыканты, с которыми он в свое время сотрудничал.

«Алла Борисовна толкнула речь, каким Кальяша был настоящим другом. Даже всплакнула», — добавил экс-директор музыканта.

Ранее шоумен Максим Галкин раскрыл подробности последней встречи с Александром Кальяновым. Муж Пугачевой рассказал о состоянии артиста перед смертью. Кальянов недавно был у звездной семьи в гостях с подарком — немецким ламповым приемником.