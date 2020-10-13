Федеральный регистр всех льготников в РФ заработает с 2021 года

Москва, 13 октября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России будет создан федеральный регистр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам и медизделиям, сообщает пресс-служба кабмина.

Федеральный регистр должен заработать со следующего года. В него войдет информация обо всех льготниках, как федеральных, так и региональных.

«Это будут сведения о количестве таких граждан, диагнозе и категории их заболеваний, об обеспеченности лекарствами каждого из них», — говорится в сообщении.

Данный список позволит детально отслеживать остатки медикаментов и контролировать, чтобы льготники получали все необходимые препараты вовремя и в полном объеме.

Премьер подчеркнул, что вопросам защиты данных будет уделяться особое внимание, доступ к регистру получат только сотрудники госорганов.