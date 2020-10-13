Инсайдер поделился подробностями о новом iPhone 12

Москва, 13 октября. Сетевой инсайдер Макс Вейнбах поделился подробностями о новом iPhone 12, сообщает издание MacRumors.

Вейнбах рассказал, что новые смартфоны от компании Apple будут поддерживать алгоритм динамического зонирования, позволяющий сенсору FaceID работать быстрее.

Камеры iPhone 12, по данным Вейнбаха, смогут делать более детализированные снимки и видео по сравнению с предыдущими смартфонами от Apple. Усовершенствованный софт позволил оснастить гаджеты более качественным цифровым зумом, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат улучшенный оптический зум. При этом отдаленные от камеры объекты будут обрабатываться с помощью специального алгоритма. Получать более четкие фотографии в условиях недостаточной освещенности позволит широкая диафрагма третьей камеры. Вейнбах утверждает, что iPhone 12 сможет поддерживать съемку в разрешении 4л с частотой до 240 кадров в секунду.

Эксперт заявил также, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать на одном заряде батареи примерно на 60 минут дольше, чем их предшественники 11-й серии. При этом автономность стандартного iPhone 12 оказалась сниженной из-за измененной конструкции устройства.

Вейнбах поручился за достоверность указанной информации, отметив, что она была получена из проверенных источников в течение предыдущих трех недель. Презентация новых смартфонов от Apple состоится 13 октября, предварительные заказы начнут приниматься уже в ближайшую пятницу.