Историк развеял миф о любви россиян к спиртному

Москва, 13 октября. Историк, профессор РГГУ Игорь Курукин назвал обычным мифом многовековую историю пристрастия к пьянству простых россиян. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, когда и как начали формироваться распространенные стереотипы.

Курукин, автор книги «Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина», напомнил, что вплоть до середины XX века большая часть населения проживала в сельской местности, а их жизненный уклад сохранялся столетиями.

«Из года в год одно и то же. Когда надо — празднуем всей общиной, никто не гуляет в одиночку. Когда не празднуем — работают все. И это не в России — это везде так в раннее Средневековье жили», — уточнил историк.

На рубеже XIX и XX веков традиционный уклад стал меняться с ростом городов. Крестьяне, переехав в город, выпадали из деревенской жизни, привыкая к другим развлечениям.

«Тебе приятели сказали, мол, пойдем сегодня, дерябнем, надо что-то отметить. В деревне это невозможно, а вот в городе это всегда пожалуйста — взял да пошел», — пояснил Курукин.

Он добавил, что первые кабаки в деревнях появились массово только после отмены крепостного права и госмонополии на продажу водки.

В пользу теории Курукина о мифе говорит и официальная статистика. Согласно отчету ВОЗ о глобальном потреблении алкоголя от сентября 2018 года, Россия занимает лишь 16 место в списке самых пьющих стран.

Эксперт по алкогольному рынку Михаил Смирнов выразил мнение, что миф о повальном алкоголизме русских запустили иностранцы, а уже позже подхватили и жители России. Он назвал первым источником этого мифа французского маркиза Астольфа де Кюстина, упомянувшего эту тему в воспоминаниях 1839 года.