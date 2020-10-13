В Германии указали на невозможность «поставить Россию на колени» санкциями

Берлин, 13 октября. Россию невозможно победить санкциями, заявил бывший глава немецкой разведки Герхард Шиндлер. Его слова приводит RT.

Шиндлер указал, что идея, согласно которой Россию можно «поставить на колени» санкциями, оторвана от реальности. Он предложил сотрудничать с РФ, а не критиковать ее. Также он отметил, что к России надо относиться как к одной из ведущих экономических держав, и если мировое сообщество не готово протянуть Москве руку, то пример должен подать именно Берлин.

«Мы, немцы, русским нравимся, и не воспользоваться этим козырем было бы безответственно… в будущем мы еще порадуемся, если Россия будет на нашей стороне как партнер, а россияне — как друзья», — заявил он.

Он напомнил, что экономические и торговые связи с Россией развиваются успешно, примером чего является проект «Северный поток — 2». Шиндлер заявил, что критики этого проекта преследуют свои экономические интересы.

«Северный поток — 2» запланирован в виде двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод должен пройти от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Против проекта активно выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также некоторые европейские страны, поддерживающие Киев, и США. У Вашингтона тут свой интерес — попытаться захватить европейский рынок под американский сжиженный газ.