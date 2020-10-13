Выявлены новые потребительские привычки россиян на фоне пандемии

Москва, 13 октября. Россияне быстро адаптируются к непривычным условиям, приобретая новые привычки на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».

Авторы исследования констатируют, что изменения потребительских привычек россиян были неизбежными в новых условиях, вызванные всемирной вспышкой коронавирусной инфекции.

«Мы говорим о меньшем посещении общественных мест, сокращении социальных контактов, увеличении доли домашнего потребления и изменении роди личного автомобиля, дачи, домашнего пространства», — отметил президент «Ромир» Андрей Милехин.

Эксперты проанализировали данные о потребительских расходах около 1,5 тысячи респондентов из разных социально-демографических групп. Практически по всем категориям товаров и услуг россияне демонстрируют снижение спроса, но сильнее всего траты снизились в сфере услуг и приобретении предметов роскоши. Вместе с тем значительный рост показала электронная коммерция.

«Сегодня 66% респондентов отвечают, что планируют сохранить текущий уровень онлайн-потребления. Начало «второй волны закрепит новые привычки и заставит большинство компаний пересмотреть походы к управлению покупательскими путями», — сообщил партнер в московском офисе BCG Максим Бахтин.

Специалисты также обращают внимание на стремление россиян покупать дешевле и охоту за выгодными предложениями. Каждый третий из респондентов заявил, что в дальнейшем не планирует тратить столько же, сколько до пандемии, на путешествия и рестораны.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме положительно оценили запрет ресторанам в России включать чаевые в чек.