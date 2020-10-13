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Лавров выступит с докладом в дискуссионном клубе «Валдай»

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Лавров выступит с докладом на дискуссионном клубе «Валдай»

Москва, 13 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в работе международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает РИА Новости.

«Валдай» проведет презентацию своего нового доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история», в которой среди остальных экспертов примет участие и Лавров. Откроет презентацию доклада председатель Совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, который объявит имена лауреатов Валдайской премии 2020 года. Презентация доклада состоится в этот вторник в 16.00 по московскому времени. Главным спикером станет Лавров.

Организаторы мероприятия отметили, что события этого года стали потрясением для всего мира. По их мнению, пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что по всему миру начались процессы демонтажа текущей системы.

Источник: РИА Новости
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