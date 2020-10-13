Подтверждена первая в мире смерть от повторного заражения COVID-19

Амстердам, 13 октября. В Нидерландах скончалась 89-летняя женщина после вторичного заражения COVID-19. Это первый случай смерти в мире от повторного заражения коронавирусом, сообщает голландское издание BNO.

По данным издания, пожилая женщина страдала макроглобулинемией Вальденстрема, редкого типа рака лейкоцитов, который поддается лечению, но неизлечим. В начале 2020 года она попала в реанимацию с лихорадкой и сильным кашлем. Тест показал положительный результат на коронавирус, в больнице она провела всего пять дней, после чего все симптомы заболевания исчезли. Исключением стала постоянная утомляемость.

Спустя два месяца, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у нее поднялась температура, появился кашель и одышка. Когда она была госпитализирована, ее насыщение кислородом составляло 90%, а частота дыхания — 40 вдохов в минуту. Тест на коронавирус был положительным, а тесты на антитела показали отрицательные результаты.

«На восьмой день состояние больной ухудшилось. Через две недели она умерла», — сообщили специалисты.

Проведенные после смерти пациентки исследования подтвердили, что женщина страдала от повторного заражения коронавирусом. На сегодняшний день официально зафиксированы всего 23 случая повторного заражения COVID-19, но во всех предыдущих случаях пациенты выздоравливали.

Данные исследования осложняются тем, что люди с SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, могут продолжать давать положительный результат в течение нескольких месяцев, не заболевая инфекцией. В результате исследователям нужны образцы от обеих инфекций, чтобы подтвердить, отличается ли генетический состав вируса и, следовательно, является ли заражение повторным.