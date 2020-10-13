Вдова Этуша раскритиковала певицу Славу и ее дочь

Москва, 13 октября. Исполнительница Анастасия Сланевская, выступающая на сцене под псевдонимом Слава, стала объектом критики 55-летней Елены Этуш — вдовы скончавшегося в 2019 году актера и педагога Владимира Этуша. Об этом пишет портал «Дни.ру».

Елена Этуш поделилась своим мнением о пении Славы и ее дочки в своем аккаунте в Facebook.

«Господи! «Певица» Слава и ее дочка поют?! Да они обе разговаривают так, что хочется разбить телевизор. Только чтобы их не слышать больше никогда!» — написала она на своей странице в соцсети.

По словам Этуш, ее раздражает манера пения Славы и ее стиль поведения.

«Как будто она в унитаз мордой разговаривает», — объяснила Этуш.

Большая часть подписчиков поддержала позицию Этуш, заявив, что им тоже не вкусу манера исполнения Славы.

Весной находившаяся в самоизоляции российская певица Слава в нижнем белье ужаснула подписчиков похабными извиваниями у кровати. Новое видео исполнительница разместила в своем профиле в Instagram. Не отличающаяся скромностью 40-летняя певица решила «порадовать» фолловеров откровенными танцами, однако те не оценили такое «шоу».

А в начале месяца Слава заявила, что участие рэпера Тимати в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ — это «лживый пиар». Артистка не верит, что Тимати и Анастасия Решетова расстались. Слава считает, что у рэпера с Решетовой «все хорошо». Они по-прежнему любят друг друга и воспитывают общего ребенка, добавила звезда.