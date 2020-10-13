Экс-депутат Рады показал руины одного из крупнейших заводов Украины

Киев, 13 октября. Бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко показал последствия политики, проводимой Киевом: на видео запечатлены руины местного Хлопчатобумажного комбината, который, по его словам «попросту разворовали», передает «ПолитНавигатор».

На представленном Журавко видео показано «то, что осталось» от херсонского Хлопчатобумажного комбината.

«Его не бомбили, его не взорвали, его попросту разворовали», — подчеркнул экс-депутат.

По его словам, в советское время комбинат производил 180 млн метров ткани в год. По данным на 1995 год, завод являлся восьмым по мощности среди европейских предприятий.

«На сегодняшний день от комбината не осталось даже цехов. Все разрушено», — подчеркнул Журавко.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что внешнеполитический курс Киева превратил Украину в нищую страну. По его словам, экономическому благополучию страны, отказавшейся от связей с соседями ради Запада, мешает отсутствие нейтралитета. Шарий подчеркнул, что западные «партнеры» не дали украинцам доступа на свои рынки.