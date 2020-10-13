Зеленский рассказал о ненависти украинцев к России в интервью «Би-би-си»

Москва, 13 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» рассказал о ненависти украинцев к России.

По словам Зеленского, Киев сохраняет приверженность курсу на евроинтеграцию. Перспективу членства в НАТО, пусть и отдаленную, он назвал «наиважнейшей поддержкой» Украины со стороны Запада и «серьезным сигналом» в адрес Москвы.

«Мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностям. НАТО — это безопасность в нашем регионе, мы это понимаем. Да, у нас мощная армия, мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, я про это говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС — если вы не хотите потерять Украину, вы должны ее поддерживать. Членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это наиважнейшая поддержка», — сказал украинский президент.

Журналист напомнил ему высказывание одного из европейских чиновников, заявившего, что полноправное членство Украины в НАТО и ЕС — это «фантазия». В ответ Зеленский возразил, что раньше «война между Россией и Украиной» тоже была «фантастикой», а теперь украинцы до такой степени ненавидят русских, что даже не хотят общаться со своими родственниками в России.

«Никто не верил, у нас были семьи, которые состояли из людей из России, из людей с Украины, страны действительно уважали друг друга. А сейчас у нас война, ненависть, украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому, если кто-то говорит, что НАТО — это фантастика, посмотрим», — заявил он.

Ранее RT сообщил, что в парламенте Швеции призвали рассмотреть вариант вступления в НАТО.