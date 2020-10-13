Минздрав РФ утвердил список лиц, которым требуется прививка от гриппа

Москва, 13 октября. Список лиц, которым должна быть сделана прививка от гриппа, был расширен и добавлен в национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минздрава.

В приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» были внесены изменения. Теперь вакцинации подлежат работники сферы предоставления услуг, вахтовики, правоохранители и сотрудники контрольных органов в пунктах пропуска через границу, а также сотрудники соцобслуживания и многофункциональных центров и госслужащие.

Также прививки должны быть сделаны ряду других категорий граждан, которые включают в себя детей, пожилых людей, призывников и так далее.

Весной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила, что прививка от сезонного гриппа помогает лучше перенести заражение коронавирусом. Как писала РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, информация о том, что получившие прививку от гриппа люди болеют коронавирусом в более легкой форме, не является достоверной.